وسط خدمات متكاملة.. مطار المدينة يستقبل طلائع حجاج بيت الله

استقبلت المدينة المنوّرة، صباح اليوم السبت، طلائع ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة حج هذا العام، وسط خدمات متكاملة تُقدّمها القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذَيْن يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة قاصدي بيت الله الحرام زوّار المسجد النبوي من الحجاج والمعتمرين والزوّار والمصلين، وتمكينهم من أداء نسكهم؛ من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات.
وأكملت الجهات المعنية في المدينة المنوّرة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وتسهيل تحركاتهم منذ وصولهم إلى المطار وتنقلهم بين السكن والمساجد الإسلامية والتاريخية في المدينة المنوّرة.
وكانت أول رحلة قد وصلت إلى مطار المدينة المنوّرة قادمة من إندونيسيا.