وصلت لعشرات الملايين.. "الهويريني": يجب تدخل الحكومة ووقف مزايدات الديات

وتحذر "الهويريني" من المتاجرة والتكسب بالدماء والرقاب، وتقول: "وقد استغل بعض وسطاء الديات وسماسرة الصلح ذلك بجمع التبرعات بطريقة عشوائية، وفرض نسبة منها لهم. وقد يؤدي ذلك للمتاجرة والتكسب بالدماء والرقاب، وحدوث مشادات بين أولياء الدم بسبب الاختلاف في قدر مبلغ المصالحة، وما يرافقها من مظاهر سلبية، كنصب الخيام، وإقامة الولائم لاستقبال التبرعات والصدقات والزكوات، وهي ظاهرة سيئة، لا تمت للإسلام بصلة، بل تخدش الصورة الإيجابية للمجتمع، وترهق أسرة الجاني".