وصول أكثر من ٣٣٠ ألف حاج من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة

وأوضحت الإحصائية أن ٢٦٦٠٦٤ حاجًّا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام؛ بينما استقبل مركز الهجرة البري ٤٩٠٣٨ حاجًّا، كما استقبل مركز حجاج البر ١٥٢٢٢ حاجًّا، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم؛ مشيرة إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عددًا في المدينة المنورة أمس بواقع ١٢٦٢٥ حاجًّا، ثم حجاج نيجيريا بعدد ٩٦٧٣ حاجًّا، وباكستان بعدد ٨٣٦٩ حاجًّا، ثم حجاج الهند بعدد ٧٥٧٥ حاجًّا، ثم حجاج إيران بواقع ٦٤٢٥ حاجًّا.