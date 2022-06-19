وصول أكثر من 147 ألف حاجٍ إلى المدينة المنوّرة حتى أمس

وأظهرت الإحصائية أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة من حيث جنسياتهم، وبيّنت أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر وجوداً في المدينة المنوّرة بواقع 26304 حجاج أمس، يليهم الحجاج من الجنسية الهندية بواقع 21790 حاجاً، وحجاج باكستان بعدد 9383 حاجاً، والحجاج من الجنسية البنجلاديشية بعدد 8680 حاجاً، وحجاج إيران بواقع 6326 حاجاً.