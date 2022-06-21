وصول أكثر من 172 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس

وأوضحت الإحصائية أن 156828 حاجًّا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس؛ بينما استقبل مركز الهجرة البري 13097 حاجًّا، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم؛ مشيرة إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عددًا بواقع 24478 حاجًّا في المدينة المنورة يوم أمس، ومن الجنسية الهندية 17537 حاجًّا، ومن بنجلاديش عدد 8626 حاجًّا، ومن العراق عدد 7040 حاجًّا، ثم حجاج إيران بواقع 6556 حاجًّا.