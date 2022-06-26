وصول أكثر من 266 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

وأوضحت الإحصائية أن 215580 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج حتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 17774 حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنوّرة أمس، بواقع 12627 حاجاً، ومن نيجيريا بعدد 9452 حاجاً، ومن الهند بعدد 8857 حاجاً، ومن إندونيسيا 7174 حاجاً، ثم حجاج العراق بواقع 6661 حاجاً.