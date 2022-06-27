وصول أكثر من 282 ألف حاجٍ إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس

وأوضحت الإحصائية أن 227420 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 43276 حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنوّرة أمس، بواقع 13041 حاجاً، وحجاج نيجيريا بعدد 9883 حاجاً، والهند بعدد 8676 حاجاً، وحجاج إيران 6330 حاجاً، ثم حجاج باكستان بواقع 6023 حاجاً.