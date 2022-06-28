وصول أكثر من 299 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

وأوضحت الإحصائية أن 241859 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 45824 حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنوّرة أمس، بواقع 12901 حاجاً، ثم حجاج نيجيريا بعدد 10216 حاجاً، والهند بعدد 8350 حاجاً، ثم حجاج باكستان 6954 حاجاً، ثم حجاج إيران بواقع 6494 حاجاً.