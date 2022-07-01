وصول أكثر من 344 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وأوضحت الإحصائية أن ٢٧٨٧٥١ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري ٤٩٨٠٦ حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر ١٦١٦٢ حاجاً، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.