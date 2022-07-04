وصول أكثر من 375 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 581 زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنوّرة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تمت مباشرتها 1627 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 894 حاجاً، إضافة إلى تنفيذ 35 زيارةً لتفقّد الحالة الصحية لحجاجٍ منوّمين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 233 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.