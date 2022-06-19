وصول أولى طلائع مستفيدي مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا إلى جدة





وتهدف مبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.