وصول أول دفعة لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة تعمل على تحسين كل البرامج التي تساهم في خدمة ضيوف الرحمن؛ منها تطوير آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري 1443هـ، عبر بوابة إلكترونية متكاملة الخدمات تضم خيارات متنوعة من الباقات وخدمات الدعم، ومركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيًّا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.