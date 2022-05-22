إنفاذًا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" للرياض

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي تقديرًا للظروف الصعبة التي يواجهها اليمن الشقيق، وتجسد ما تتحلى به بلادنا من إمكانيات طبية متفوقة، وحس إنساني كبير تجاه المتضررين في العشرات من الدول المنكوبة، مقدمًا شكره لسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، ولقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي أسهمت بجهود ملموسة في نقل التوأم اليمني.