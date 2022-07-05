وصول 300 ضيف من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جدة لأداء فريضة الحج

وحرصت وزارة الحج والعمرة هذا العام على توفير برنامج وخطة زمنية لكل فئة، وتقديم كل التسهيلات والإجراءات من خلال وجود مرافقين للإعاقات ذات الحاجة، وتوفير سكن مناسب ومهيأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يراعي ظروفهم، وسيارات حديثة ومجهزة وفق المعايير العالمية للتنقل داخل المشاعر، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتنسيق مع كل الجهات الخدمية, وتوفير "مفتي" للمبادرة، ومتطوعين لخدمتهم على مدار الساعة، ليكون حجًا ميسرًا من بداية وصولهم حتى انتهائهم من أداء المناسك.