وضعت يدها على الجرح الثقافي العربي.. مبادرات وبرامج فاعلة أخذت بها السعودية "الألكسو" إلى الواجهة

فقد أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو"، محمد ولد عمر، بتلك الجهود في أكثر من مناسبة، وعبر عن شكره وتقديره للأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، على نجاح المملكة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" على تسجيل ملف الخط العربي ضمن قائمة اليونيسكو للتراث غير المادي، مؤكداً أن هذا يعكس التعاون والتكامل بين المملكة والمنظمة في كل ما من شأنه خدمة العمل العربي المشترك.