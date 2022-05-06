وظائف واستثمار ونقل قطار.. "صورة هيئة تطوير الأحساء" يرسمها "المغلوث"

وأضاف: كما تتبنى الهيئة مشاريع عدة كمشروع إنشاء وتطوير مركز 5 مدن من المحافظة (الهفوف - المبرز - العيون - الجفر - العمران) لاستقطاب السائحين وتعريفهم بالإرث التاريخي والسياحي الذي تمتلكه هذه المحافظة، إضافة إلى تطوير وإنشاء المناطق والمدن الصناعية، بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى مثل وزارة الصناعة والأمانات وهيئة المدن، كذلك تطوير ساحل العقير والذي يعتبر معلمًا تاريخيًا وترفيهيًا وسياحيًا لأبناء هذه المنطقة.