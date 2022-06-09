وظيفة جاهزة ومكافأة.. "عمل السعوديات بالسياحة والفندقة" يبلوره الخبراء

وتابع: المجتمع أيضًا يتغير حولنا، وكما حدث بخروج المرأة للشارع وقيادة سيارتها وتمكينها من المساواة في وقت قياسي أعتقد أنه أعطى الفتاة السعودية الثقة في نفسها والقدرة على الاستفادة من قوانين الدولة المراعية لحقوقها، والأمر هنا جماعي يقوم به ليس فقط الحكومة، ولكن كل مواطن وحتى المقيمين يجب أن يستوعبوا هذه التغيرات، وأن يصبحوا جزءًا من التحول الذي بني على احترام الخصوصية النسوية وتمكينهم بذواتهم وكرامتهن قبل التمكين المادي، والذي نتمنى أن يتزايد مع الوقت حتى يسهل للمرأة أجواء العمل المريحة والثقة واحترام الذات في تلك الوظائف التي ستفتح بيوتًا وتزيد من قيمة المرأة في مجتمعها، وتشعر المجتمعات بجدوى ذلك مثل الوظائف الصحية التي أبدعت فيها الفتاة السعودية.