وفاة المصور "وجدي حلواني" ملتقط "تمساح أربعين جدة" جراء حادث مروري في مكة

غيّب الموت، الزميلَ المصور وجدي حسن حلواني، أمس الأحد في مكة المكرمة، إثر حادث مروري، ووري جثمانه صباح اليوم بمقابر المعلاة.
والزميل "حلواني" مصور محترف عَمِلَ في صحيفة البلاد وحقق نجاحًا وانفرادات مميزة؛ حيث تَمَكن من تصوير تمساح بحيرة الأربعين الذي ظهر عام 1420 هـ في بحيرة الأربعين بجدة بمنطقة البلد، ثم نجح في توثيق وفاة الفنان طلال مداح بقرية المفتاحة بأبها عام 1421هـ.
ورغم العروض المغرية التي تلقاها الزميل "حلواني" من صحف ورقية ببيع الصورة؛ لكنه تمسك بميثاق المهنة رغم الراتب الضئيل الذي كان يتقاضاه آنذاك؛ إلا أنه أصر أن تكون لصحيفته "البلاد" التي أوفدته من جدة إلى أبها لتغطية فعاليات قرية المفتاحة بمدينة أبها بمنطقة عسير.
وبعدها بعدة أشهر، انتقل الزميل "حلواني" إلى صحيفة "الوطن"، وبعد أعوام عدة ترك العمل الصحفي وبدأت معاناته، بعد أن تكبد خسائر في مطعم افتتحه لكنه أغلقه.
وعاش زميلنا "وجدي حلواني" بسيطًا.. ورغم محاولته البحث عن وظيفة لكنه لم يجد حتى توفاه الله.
تتقدم "سبق" بالعزاء لأسرته ولزملائه؛ سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته.