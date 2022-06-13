وفاة المصور "وجدي حلواني" ملتقط "تمساح أربعين جدة" جراء حادث مروري في مكة

والزميل "حلواني" مصور محترف عَمِلَ في صحيفة البلاد وحقق نجاحًا وانفرادات مميزة؛ حيث تَمَكن من تصوير تمساح بحيرة الأربعين الذي ظهر عام 1420 هـ في بحيرة الأربعين بجدة بمنطقة البلد، ثم نجح في توثيق وفاة الفنان طلال مداح بقرية المفتاحة بأبها عام 1421هـ.