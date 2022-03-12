وفاة قاهر الإعاقة "مغاوي" بعد 11 عامًا من ملازمة السرير الأبيض

وثمَّن لكل من دعمه ووقف إلى جانبه، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي وجّه بعلاجه في أمريكا بعد رفع الأمير تركي بن طلال، بحالته لولي العهد؛ ليلبي طلبه، ويمكث ثلاثة أشهر، ثم يعود إلى السعودية بكرسي متحرك على نفقة الأمير تركي بن طلال إلى مستشفى بالرياض، ليوجه الأمير تركي بنقله إلى منطقة عسير، ويكلف وفدًا من الإمارة باستقباله في المطار، ويدخل أحد المستشفيات الخاصة، لينقله مجددًا برسالة من الأمير تركي إلى مستشفى عسير المركزي بناء على رغبته.