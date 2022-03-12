وفاة قاهر الإعاقة "مغاوي" بعد 11 عامًا من ملازمة السرير الأبيض

شُيعت ظهر اليوم السبت، جنازة الشاب عبدالرحمن بن عادل مغاوي، الذي توفي الجمعة، بعد صراع مع الإعاقة وتسجيل قصة كفاح كانت محط أنظار الجميع، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسيرالأمير تركي بن طلال، الذين أولوا "مغاوي" جل اهتمامهم ورعايتهم.
وتوفي "مغاوي" بعد 11 عامًا من ملازمة السرير الأبيض بمستشفى عسير المركزي، وتسطير واحدة من أبرز قصص وكفاح وتحدي ذوي الإعاقة.
وكان الشاب عبدالرحمن بن عادل مغاوي، قد سجل قصة كفاح وتحدٍّ كبيرَيْن، فبعد أن قدر الله عليه حادث سيارة وعمره 15 سنة، أُصيب بشلل رباعي، طال حتى التنفس، وظل على جهاز تنفس صناعي؛ مما ألزمه السرير الأبيض كل هذه السنوات.
ورغم ذلك، استطاع "مغاوي" في هذه الظروف إكمال دراسته، ليحصل على شهادتَي المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية بتقدير ممتاز، ليوجه وزير التعليم السابق بقبوله في الجامعة السعودية الإلكترونية لمواصلة دراسته الجامعية.
وكان الشاب عبد الرحمن مغاوي قد قال لـ"سبق" في حوار صحفي أجرته معه عام 2019م: الحمد لله أولًا وآخرًا. كل هذا من فضل الله. ولن تكون الإعاقة إلا دافعًا لي لخدمة وطني.
وثمَّن لكل من دعمه ووقف إلى جانبه، وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي وجّه بعلاجه في أمريكا بعد رفع الأمير تركي بن طلال، بحالته لولي العهد؛ ليلبي طلبه، ويمكث ثلاثة أشهر، ثم يعود إلى السعودية بكرسي متحرك على نفقة الأمير تركي بن طلال إلى مستشفى بالرياض، ليوجه الأمير تركي بنقله إلى منطقة عسير، ويكلف وفدًا من الإمارة باستقباله في المطار، ويدخل أحد المستشفيات الخاصة، لينقله مجددًا برسالة من الأمير تركي إلى مستشفى عسير المركزي بناء على رغبته.
وقال عادل مغاوي، والد عبد الرحمن في وقت سابق، لـ"سبق"، إنه لن ينسى لأمير عسير زيارته له في المستشفى، ونقل أمنيته لولي العهد في البداية، ثم أمره بنقله من الرياض إلى عسير بعد عودته من أمريكا، ثم زيارته له مرة أخرى.
وثمَّن لولي العهد أمره بعلاج ابنه، وقال: إن أيادي القيادة كانت بلسمًا لجميع أفراد الأسرة.
ودعا الله أن يحفظ لهذا البلد أمنه وأمانه وولاة أمره الذين يسهرون من أجل الوطن والمواطن.
"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي لوالد عبدالرحمن وأسرته، وتدعو الله أن يسكنه فسيح جناته.