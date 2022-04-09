وفاة و12 إصابة إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق الخرمة- رنية

باشرت الفرق الإسعافية بمستشفى الخرمة العام والهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور والدوريات الأمنية، فجر اليوم، حادث انقلاب حافلة ركاب يستقلها 13 شخصًا على طريق الخرمة - رنية .
واستقبلت طوارئ مستشفى الخرمة الحالات المصابة وجميعهم من الجنسية العربية، حيث تواجدت جميع الطاقم الطبي والفني والإداري والسائقين بالمستشفى، بالتعاون مع الفرق الطبية المساندة من مستشفى تربة والمويه.
وقال المتحدث الإعلامي باسم صحة الطائف سراج الحميدان: ورد بلاغ لغرفة العمليات بصحة الطائف صباح اليوم عن وجود حادث جماعي على طريق الخرمة _ رنية.
وأضاف: انطلقت فورًا 5 فرق إسعافية من مستشفى الخرمة العام والهلال الأحمر لموقع الحادث .
وأردف: العدد الإجمالي للحالات 13 حالة، منها حالتان حرجتان وثلاث حالات متوسطة وسبع حالات مستقرة وحالة وفاة واحدة، وتم نقل جميع الحالات لمستشفى الخرمة العام.
وأشار "الحميدان" إلى رفع الجاهزية بمستشفيات الخرمة ورنية والمويه وتربة ووضع 5 فرق إسعافية إضافية تحت الطلب.