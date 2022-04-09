وفاة و12 إصابة إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق الخرمة- رنية

باشرت الفرق الإسعافية بمستشفى الخرمة العام والهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور والدوريات الأمنية، فجر اليوم، حادث انقلاب حافلة ركاب يستقلها 13 شخصًا على طريق الخرمة - رنية .