وفد إعلامي يزور "جدة التاريخية" ويقف على ما تقدمه من فعاليات منوعة للزوار

وتفصيلاً، استقبلت "جدة التاريخية" اليوم الاثنين، عدداً من الإعلاميين من مندوبي ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة من صحف وقنوات وإذاعات، ضمن الجولات المستمرة التي تنظمها إدارة الموسم لمناطق الفعاليات، اطلعوا خلالها على ما تشهده المنطقة من برامج وعروض مرئية وأمسيات ومعارض تشكيلية، والتي تبرز مقومات المنطقة التاريخية والحضارية والسياحية وتعكس المخزون الكبير الذي تتميز فيه، والذي جعلها مقصداً للزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها.