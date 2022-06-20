وفد إعلامي يزور وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارة ولي العهد لمصر

زار وفد إعلامي يضم كلاً من رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي ومدير عام قنوات روتانا عبدالله الشبانة وعضو مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية عضوان الأحمري لمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط بالقاهرة اليوم، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية.