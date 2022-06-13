وفد "الشورى" يزور تشيلي ويعقد عددًا من اللقاءات مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية

كما بحث الجانبان التعاون في عددٍ من الموضوعات التي من شأنها أن تُسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعلى رأسها دعم ترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 إبريل 2031م. إضافةً إلى مناقشة عددٍ من القضايا التي تخدم مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين.