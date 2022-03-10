"وفد الشورى" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

استقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، وفدًا من أعضاء مجلس الشورى من لجان المجلس المتخصصة، برئاسة عضو المجلس الدكتور سليمان بن علي الفيفي، خلال زيارته لمنطقة جازان.
وفي مستهل اللقاء رحب مدير عام الهيئة بأعضاء مجلس الشورى، وتم عرض إنجازات الهيئة ومناقشة الاحتياجات التنموية بالمحافظات الجبلية بالمنطقة.
وتم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة في التنسيق مع وزارات وجهات حكومية؛ كوزارة السياحة، ووزارة الثقافة، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للترفيه؛ لتنمية واستغلال الفرص الاستثمارية والسياحة الريفية بالمحافظات الجبلية، وإدراجها ضمن برامج الأنشطة والفعاليات لكل وزارة.
تأتي هذه الزيارة وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وسعيًا لتحقيق التكامل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة، وحرصًا من الجميع على العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما حضر اللقاء أمين عام مجلس منطقة جازان، ومحافظ فيفاء، ومحافظ الدائر.