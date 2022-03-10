"وفد الشورى" يزور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

تأتي هذه الزيارة وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وسعيًا لتحقيق التكامل بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة، وحرصًا من الجميع على العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما حضر اللقاء أمين عام مجلس منطقة جازان، ومحافظ فيفاء، ومحافظ الدائر.