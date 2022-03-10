وفد "الشورى" يطلع على منجزات جامعة جازان ومرافقها التعليمية

الْتقى وفد أعضاء مجلس الشورى برئاسة الدكتور سليمان بن علي الفيفي، رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بحضور وكلاء الجامعة، في البرج الإداري بالمدينة الجامعية.

ورحّب رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني، في بداية اللقاء بأعضاء مجلس الشورى؛ مؤكدًا أن الزيارة تؤكد حرص واهتمام المجلس وأعضاءه بالتعليم الجامعي، ووقوفهم المباشر على ما يُبذل من جهود، والتعرف عن قُرب على ما حققته الجامعة من منجزات متعددة.

وتَضَمّن برنامج أعضاء المجلس في جامعة جازان، زيارة للمستشفى الجامعي، تَعرف الوفد خلالها من المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى على المراحل التي تم إنجازها في البنية التحية للمستشفى، كما اطلع الوفد على ما يقدمه المستشفى الجامعي من خدمات، وعلى العيادات التي توفر العديد من التخصصات.

وثمّن الوفد جهود منسوبي الجامعة وطلبة الكليات الصحية بالجامعة في إدارة وتشغيل المستشفى الجامعي، من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لخدمة القطاع الصحي.

واطلع وفد الشورى على مشاريع المدينة الجامعية؛ حيث قدّم وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد معشي شرحًا عن أبرز المشاريع المنجزة؛ موضحًا أن عدد الكليات داخل المدينة الجامعية ارتفع من كليتين قبل 5 سنوات إلى 11 كلية، كما اطلع الوفد على البرج الإداري الذي يضم إدارة الجامعة ووكالاتها وعماداتها، ومعظم إداراتها، بعد ذلك تم عرض فيلم تعريفي عن الجامعة وأبرز مشاريعها، والمراكز المتقدمة التي حققتها، وما تحتويه من كليات وعمادات مساندة.

واختتم الوفد زيارته لجامعة جازان بزيارة للفندق الاستثماري.

من جانبه قال رئيس الوفد الدكتور سليمان الفيفي: "لقد سَعِدنا بما شاهدناه خلال جولتنا على عدد من المرافق بالمدينة الجامعية وما وصلت إليه من تطور ملموس يحقق تطلعات ولاة أمرنا وقياداتنا الرشيدة لدعم العملية التعليمية"؛ مثمنًا الدور الذي تقوم به الجامعة بقيادة رئيسها ووكلائها وجميع منسوبيها؛ من خلال خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وما وصلت إليه من تميز في نشر الأبحاث العلمية والخدمات الصحية، ومد جسور التواصل مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.