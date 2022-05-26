وفد الكونجرس الأمريكي يتعرف على آلية الرصد والتحليل وأبرز التقنيات المستخدمة في مركز "اعتدال"

وقال النائب كريس ستوارت:" الجهود هنا جدًا عظيمة مقارنة بمشكلة عالمية .. الأمر كان ملهمًا ومُشجعًا .. نحن ممتنون للعمل الذي تقومون به، وبالتأكيد سأدعمه وسأشجعه .. لقد كنت أُفكر في أثناء جولتي في المركز حول كيفية إيجاد الالتزام في محاربة التطرف والتطرف الفكري بشكل عالمي، وكيف يمكن للولايات المتحدة والمركز أن يتعاونا معًا .. هذا أمرٌ نحثُّ عليه .. أنا جدًا سعيد للحديث عن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة .. إنها علاقة مهمة للغاية، بل تعد على مدار التاريخ من أكثر العلاقات الثابتة والودية العالمية التي نملكها".