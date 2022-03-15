وفد المشيخة الإسلامية بكوسوفو يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة

زار مجمعَ الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، وفدٌ من جمهورية كوسوفو؛ حيث كان في استقبالهم الأمين العام للمجمع طلال بن رازن الرحيلي، وعدد من المسؤولين بالمجمع.
وتأتي الزيارة ضمن التعاون القائم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفو.
ورحب الأمين العام بالضيوف وقدم لهم شرحًا عن المجمع وأقسامه، والأعمال التي يقدمها خدمة للإسلام والمسلمين، وما يلقاه من دعم ومساندة من قيادتنا الحكيمة؛ ليقوم برسالته وأعماله على أكمل وجه، واطلع الوفد على خطوات الإنتاج وما يتميز به إنتاج المجمع من جودة وإتقان، وشاهدوا نماذج من إصدارات المجمع المطبوعة والصوتية.
واطلع الوفد على أعمال الشؤون العلمية في المجمع، والتعريف بالمراكز واللجان التابعة لإدارة الشؤون العلمية، والأعمال الرقمية التي تخدم القرآن الكريم وعلومه، وعمل كل جهة، وما تحقَّق من إنجازات في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وترجمة معانيه إلى اللغات العالمية، وبحث سبل التعاون فيما يخدم هذه الترجمة.
من جانبه قدم الوفد الكوسوفي الشكر والتقدير للمملكة حكومة وشعبًا، داعيًا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لخدمة القرآن الكريم، مشيدًا بالجهود والمتابعة من قبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما يقوم به من خدمة لكتاب الله العزيز.
وفي نهاية الزيارة قدم الأمين العام للمجمع هدية خادم الحرمين الشريفين للمسلمين، عبارة عن نسخة من القرآن الكريم.