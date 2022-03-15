وفد المشيخة الإسلامية بكوسوفو يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة

من جانبه قدم الوفد الكوسوفي الشكر والتقدير للمملكة حكومة وشعبًا، داعيًا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لخدمة القرآن الكريم، مشيدًا بالجهود والمتابعة من قبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما يقوم به من خدمة لكتاب الله العزيز.