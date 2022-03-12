وفد المملكة يشارك في المؤتمر الدولي الرابع للصك الدولي في نيويورك

وترأس الوفد المشارك في المؤتمر ممثل وزارة البيئة والمياه والزراعة عضو اللجنة الدائمة لقانون البحار المستشار البيئي الدكتور محمد بن عزيز آل عزيز، الذي أكّد أن المملكة العربية السعودية تشارك في هذا المؤتمر انطلاقًا من اتفاقية قانون البحار التي انضمت لها المملكة العربية السعودية منذ ما يقارب ٤٠ سنة، وتأكيدًا على أهمية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات والاهتمام البيئي الذي توليه المملكة العربية السعودية للبيئة بشكل عام وللبحار والبيئة البحرية بشكل خاص.