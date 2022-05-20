وفد المملكة ينظّم حدثاً أممياً لمناقشة الإصلاحات لتعزيز تنقل العمالة وحماية حقوق المهاجرين

وشارك في الحدث الذي يأتي على هامش منتدى الأمم المتحدة الأول لمراجعة الهجرة الدولية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، والقائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق.