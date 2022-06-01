وفد برلماني من روما: الشركات الإيطالية تتطلّع لدخول السوق السعودي

استعرض اتحاد الغرف السعودية التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 خلال مناقشاته مع وفد من البرلمان الإيطالي ترأسه رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الإيطالية السعودية عضو البرلمان الإيطالي، النائبة إيلينا موريلي، في إطار زيارة رسمية للمملكة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم مع الوفد بمقر الاتحاد بالعاصمة الرياض بحضور عدد من أصحاب الأعمال السعوديين.