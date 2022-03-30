وفد عسكري من الدول الإسلامية يزور التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في مقر التحالف الإسلامي بالرياض، اليوم، وفدًا من منسوبي القيادات العسكرية في جمهورية إندونيسيا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، المشاركين في دورة مكافحة التطرف في معهد الشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية.