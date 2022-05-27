وفد من الكونجرس الأمريكي يطلع على استراتيجيات عمل "اعتدال"

وقال ستوارت: الجهود هنا جدًّا عظيمة مقارنة بمشكلة عالمية.. الأمر ملهم ومُشجع.. نحن ممتنون للعمل الذي تقومون به وبالتأكيد سأدعمه وسأشجعه، كان هذا الصباح رائعًا.. لقد كنت أُفكر أثناء جولتي في المركز عن كيفية إيجاد الالتزام في محاربة التطرف والتطرف الفكري.. ليس فقط في الشرق الأوسط، أو الشمال الأفريقي، أو أي منطقة أخرى في العالم؛ بل كيف نفعل ذلك بشكل عالمي، وكيف يمكن للولايات المتحدة والمركز أن يتعاونا معًا.. هذا أمر نحث عليه.