وفد من قيادة الأركان يطلع على الإسهامات الحوارية التي يقوم بها للحوار الوطني

استقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان اليوم، وفدًا من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة في قيادة الأركان الملتحقين ببرنامج "ماجستير العلوم العسكرية"، وذلك بمقر المركز بالرياض.
وتأتي الزيارة التي ضمت قرابة 45 دارسًا، للتعرف على الإسهامات الحوارية والفكرية التي تضطلع بها المملكة من خلال المركز، ومناقشة عدد من الموضوعات والاطلاع على ما يقدمه المركز.
وقدم الأمين العام للمركز شرحًا للوفد عن أعمال المركز وخططه المستقبلية في تعزيز ثقافة الحوار وقيم الوسطية والتسامح والتعايش، مؤكدًا أهمية تفعيل التواصل والحوار مع الآخر لبناء جسور التفاهم مع مختلف الثقافات.
كما قَدم خلال اللقاء عرضًا موجزًا عن أبرز البرامج والأعمال المتنوعة التي نفذها المركز بهدف تعزيز مفاهيم التعايش والوسطية والاعتدال، ونشر ثقافة الحوار ودعم وترسيخ قيم السلام .
وفي ختام الزيارة قام الوفد بجولة في معرض الحوار والاطلاع على التقنيات التي تقدم للزائر، كتجربة تقنية تفاعلية حديثة عبر اثنتي عشرة محطة يستمد في كل منها مهارات مختلفة تساعده في فهم قيم الحوار لتعزيز التسامح والتعايش.