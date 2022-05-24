وفد من قيادة الأركان يطلع على الإسهامات الحوارية التي يقوم بها للحوار الوطني

وتأتي الزيارة التي ضمت قرابة 45 دارسًا، للتعرف على الإسهامات الحوارية والفكرية التي تضطلع بها المملكة من خلال المركز، ومناقشة عدد من الموضوعات والاطلاع على ما يقدمه المركز.