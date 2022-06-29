وفد من وزارة الدفاع العمانية يزور "دهانات الجزيرة" ويطلع على أحدث تقنياتها وابتكاراتها

استمرت زيارة الوفد الضيف ليومين بدأها بجولة في أرجاء "معهد دهانات الجزيرة"، واستهلها بالاطلاع على مقدمة تعريفية عن شركة "دهانات الجزيرة"، ألقت نظرة شاملة عن تاريخ تأسيسها وأهم إنجازاتها، ثمّ تعرّف الوفد على مركز الأبحاث والتطوير في الشركة، وما يقدمه من إسهامات في رفع مستوى جودة منتجات "دهانات الجزيرة" لتتوافق مع أعلى المعايير المحلية والعالمية، ثمّ تجوّل الوفد في المصنع الآلي، وفي قسم ضبط الجودة، ودار إثر ذلك نقاش حول أحدث التقنيات المبتكرة في عمليات تصنيع الدهانات.