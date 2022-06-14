وفّر في فاتورة الكهرباء.. نصائح بالجملة من "كفاءة" لاستخدامٍ أمثلَ للتكييف

وأرجع البرنامج الارتفاعَ في استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع السكني إلى أنماط وثقافة الاستهلاك لدى بعض المستهلكين؛ مشيرًا إلى أن هناك من يتجاهل الالتزام بالنصائح والإرشادات التي من الممكن أن تضبط عملية الاستهلاك العشوائي في أجهزة التكييف، وتقلل من هدر الطاقة الكهربائية، وخصوصًا في فصل الصيف الحالي.