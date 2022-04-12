وفِّرْ وقودًا واحمِ مركبتك.. 6 نصائح من "كفاءة" عند وبعد شراء الإطارات

وبشأن النصائح الثلاث التي ينبغي أن يلتزم بها صاحب المركبة قبل التفكير في شراء الإطارات، قال المركز: ينبغي استخدام تطبيق "تأكد" للتحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة، كما يفضل شراء الإطار على المستوى الأخضر، باعتباره أكثر أمانًا وقت الأمطار؛ لأنه أكثر تماسكًا ورسوخًا على الأسطح الرطبة؛ مشيرًا إلى أن الإطار ذا الكفاءة العالية يحسّن من الأداء العام للمركبة؛ وبالتالي يخفف من الحمل على المحرك، وأيضًا يوفر الوقود".