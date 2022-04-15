وفقاً لاتفاق مع "تنامي".. "تراث الشرقية" تنضم لعائلة مسرعة الأعمال "سراج"

وتعد “تنامي” رائدة التطوير في القطاع إذ تعد أول جمعية تطوير على مستوى المملكة وتقدم مشاريع ريادية تخدم القطاع مثل مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية “سراج”، وحاضنة الأعمال “سراج+”، ومعمل الابتكار التنموي، ومركز الإعلام التنموي، و “تنامي تك”، والمجتمعات المهنية، وجدير تطوع الخبراء، وغيرها، فيما تملك العديد من الشراكات والمشاريع التطويرية مع العديد من المؤسسات الريادية الأهلية والخاصة.