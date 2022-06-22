وفقًا للخطة التنفيذية والجدول الزمني.. "عشوائيات جدة" تبدأ في إزالة 7 أحياء

يُذكر أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حيًّا عشوائيًّا؛ حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولًا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيًّا عشوائيًّا.