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وفقًا للخطة التنفيذية والجدول الزمني.. "عشوائيات جدة" تبدأ في إزالة 7 أحياء

ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حيًّا عشوائيًّا سيتم إزالتها
وفقًا للخطة التنفيذية والجدول الزمني.. "عشوائيات جدة" تبدأ في إزالة 7 أحياء
إزالة أحياء عشوائية في جدة
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، مواصلة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر؛ حيث شرعت بعد شهر رمضان المبارك في إزالة 7 أحياء من أصل 12 حيًّا متبقية، وهي أحياء: (بني مالك، الورود، مشرفة، الجامعة، الروابي، العزيزية، الرحاب).

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء وهي: (المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم، ك14 الشمالي)، وسيجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولًا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية حسب الخطة التنفيذية المعلنة سلفًا.

يُذكر أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حيًّا عشوائيًّا؛ حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولًا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيًّا عشوائيًّا.

جدة
الأحياء العشوائية
لجنة الأحياء العشوائية بجدة

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