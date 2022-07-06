وفود إعلامية عربية وعالمية تزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

زار عدد من الوفود الإعلامية العربية والعالمية، وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، مع وزارة الإعلام ممثلة بوكالة الإعلام الدولي؛ للاطلاع على تجربة المملكة العربية السعودية فيما تقدمه من خدمات لحج هذا العام 1443هـ.
واطلع الوفد على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها بالمملكة العربية السعودية ومراحل استبدالها.
وأشاد أعضاء الوفد بما رأوه من إتقان وتفانٍ في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها وتهيئة المواد الأولية لها، كما تعرفوا على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحرفة والإتقان والجودة.
وأعربوا عن عظيم امتنانهم لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي، لإتاحة هذه الفرصة الكريمة التي أثرت معلوماتهم العلمية وأطلعتهم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين.