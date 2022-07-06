وفود إعلامية عربية وعالمية تزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

وأعربوا عن عظيم امتنانهم لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبدالحميد بن سعيد المالكي، لإتاحة هذه الفرصة الكريمة التي أثرت معلوماتهم العلمية وأطلعتهم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين.