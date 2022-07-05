وفود إعلامية عربية وعالمية تزور مواقع بث وترجمة خطبة عرفة

زار عدد من الوفود الإعلامية العربية والعالمية، مواقع بث وترجمة مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لترجمة خطبة يوم عرفة؛ للاطلاع على الإمكانات التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمشروع، والتعرف على آلية البث والأدوات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة بوكالة الإعلام الدولي والتعرف على تجربة المملكة فيما تقدمه من خدمات لحج هذا العام.
وقال مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة بالرئاسة أحمد بن مرزوق الجميعي: الوفد اطلع على كافة التجهيزات التي قامت بها الإدارة من خلال استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ (14) لغة خدمة لضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك حج هذا العام (1443)هـ، إضافة إلى إيصال الخطبة إلى جميع أنحاء العالم لتعم الفائدة، من خلال إيصال رسالة الحرمين الشريفين لجميع الناس.
وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لقيادة المملكة على ما تقدمه للإسلام والمسلمين بشكل عام ولقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن من عناية كامل واهتمام بالغ، وأكد أن ما يشهده الحاج من توافر كامل الخدمات والإمكانات والتسهيلات يعد قراءة واضحة على ما تبذله هذه الدولة من غالٍ ونفيس لقاصدي الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة أمان.