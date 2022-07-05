وفود إعلامية عربية وعالمية تزور مواقع بث وترجمة خطبة عرفة

وقال مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة بالرئاسة أحمد بن مرزوق الجميعي: الوفد اطلع على كافة التجهيزات التي قامت بها الإدارة من خلال استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة بـ (14) لغة خدمة لضيوف الرحمن الذين أتوا لأداء مناسك حج هذا العام (1443)هـ، إضافة إلى إيصال الخطبة إلى جميع أنحاء العالم لتعم الفائدة، من خلال إيصال رسالة الحرمين الشريفين لجميع الناس.