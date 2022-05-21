"وقاية" تكشف معلومات عن "جدري القردة" وتدعو للبس الكمامة وتعقيم اليدين

أعلنت هيئة الصحة العامة "وقاية" معلومات عن مرض جدري القردة، داعية المسافرين الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزام بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.
وتفصيلاً قالت الهيئة إن جدري القردة هو مرض فيروسي مستوطن في بعض أجزاء غرب ووسط إفريقيا، في مايو 2022 ظهرت عددًا من الحالات ليس لها تاريخ سفر للدول الإفريقية مما يرجح وجود سلسلة انتقال مجتمعي محدود للمرض
•سخونة
•صداع
•ألم في العضلات
•انتفاخ في الغدد اللمفاوية
•التعب والإرهاق
•ألم الظهر
•تظهر علامات الطفح الجلدي بعد يوم إلى 3 أيام بداية من الوجه وينتشر في باقي الجسم.
وقالت إن فترة الحضانة لمرض جدري القردة تمتد من 5 إلى 21 يومًا ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يومًا.
١- ينتقل المرض عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات.
٢- الانتقال بين الإنسان والحيوان قد يحدث عند العض والخربشة من الحيوان المصاب.
وفيما يخص طريقة انتقال مرض جدري القردة بين الإنسان والإنسان كشفت أنه يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني بسبب أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.
١-أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر
٢-عليك مراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة وخصوصًا في حال كنت عائدًا من السفر خلال 21 يومًا الماضية لبدء الأعراض
٣-اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب