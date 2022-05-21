"وقاية" تكشف معلومات عن "جدري القردة" وتدعو للبس الكمامة وتعقيم اليدين

‏١-أثناء السفر ابتعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر

‏٢-عليك مراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة وخصوصًا في حال كنت عائدًا من السفر خلال 21 يومًا الماضية لبدء الأعراض

‏٣-اعزل نفسك في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب