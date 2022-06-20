على هامش زيارة ولي العهد لمصر.. توقيع اتفاقية تدريب بين "إنفوتايمز" لصحافة البيانات و"سبق" و"عاجل" السعوديتين

وتنص الاتفاقية على تقديم إنفوتايمز عدة خدمات، من بينها: تقديم الدورات التدريبية على منصة مدرسة البيانات عبر الإنترنت، وتصميم الخطط التدريبية بما يتوافق مع احتياجات مؤسستي سبق وعاجل، وتخصيص مجموعـة نقـاش افتراضية عبـر المنصـة للمتدربين بغرض التواصـل مـع منسـقي البرنامـج والمشرفين عليـه، وإصـدار شـهادة إتمـام الـدورة التدريبيـة المعتمـدة مـن مدرسـة البيانـات بنهايـة الـدورة التدريبيـة.