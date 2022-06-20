على هامش زيارة ولي العهد لمصر.. توقيع اتفاقية تدريب بين "إنفوتايمز" لصحافة البيانات و"سبق" و"عاجل" السعوديتين

وقعت منصة "مدرسة البيانات" المملوكة لشركة إنفوتايمز المتخصصة في مجال صحافة البيانات ومؤسسة سبق الإلكترونية وصحيفة عاجل المملوكة لشركة إيجاز للنشر الإلكتروني السعودية اتفاقاً على تقديم دورات تدريبية في صحافة البيانات.
توقيع الاتفاقية جاء على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى العاصمة المصرية القاهرة، وبحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف السعودية من الوفد الإعلامي المرافق له.
تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز دور صحافة البيانات في المؤسسات الصحفية بالوطن العربي، وبخاصة بين المؤسسات في كلٍ من مصر والسعودية.
وتنص الاتفاقية على تقديم إنفوتايمز عدة خدمات، من بينها: تقديم الدورات التدريبية على منصة مدرسة البيانات عبر الإنترنت، وتصميم الخطط التدريبية بما يتوافق مع احتياجات مؤسستي سبق وعاجل، وتخصيص مجموعـة نقـاش افتراضية عبـر المنصـة للمتدربين بغرض التواصـل مـع منسـقي البرنامـج والمشرفين عليـه، وإصـدار شـهادة إتمـام الـدورة التدريبيـة المعتمـدة مـن مدرسـة البيانـات بنهايـة الـدورة التدريبيـة.
وقع الاتفاقية في القاهرة، عمرو العراقي مؤسس ومالك شركة إنفوتايمز وعلي الحازمي المدير العام ورئيس تحرير مؤسسة صحيفة سبق الإلكترونية، وسلطان المالكي المدير العام لشركة إيجاز ورئيس تحرير صحيفة عاجل الإلكترونية، خلال احتفالية مقامة بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.
مدرسة البيانات هي منصة، تابعة لشركة إنفوتايمز المتخصصة فـي مجـال صحافـة البيانـات، تستهدف تطوير مجال علوم البيانات وإثراء جميع فروعه باللغة العربية؛ وتطمح إلى تمكين المجتمع من المشاركة بشكل أفضل لفهم هذا المجال.
يُذكر أن شركة إيجاز للنشر الإلكتروني في مجال الإعلام، تمتلك صحفية عاجل التي تُعد أبرز المواقع المتخصصة في تغطية أخبار المملكة العربية السعودية المحلية والعالمية التي تمس اهتمامات القارئ السعودي، عبر مجموعة من المحررين والمراسلين المنتشرين في مختلف أنحاء المملكة.
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