وكأن سيارة مسرعة تغمرنا بالغبار.. "المسند": اضطراب جوي يؤثر لأيام عدة

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن يكون اليوم الثلاثاء في الرياض أقصى وقت لدخول وقت صلاة العصر خلال العام في الساعة 03:28 وفقاً لتقويم أم القرى، وسيستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى 19 مارس.

وقال المسند، حالنا في المنطقة مع المنخفضات (L) الجوية المتوسطية العميقة (ذات الضغط الجوي المنخفض الشديد)، كحال من يُخيم قرب جادة (مسحيّة)، فتمر سيارة سريعة مخلفة غباراً فتؤثر في المخيم لفترة من الوقت وهذا هو متوقع يوم غد الأربعاء في النصف الشمالي من السعودية.

وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر، عندما تسمع أن منخفضاً جوياً متوسطياً عميقاً سيمر بالمنطقة ـ وخاصة في نهاية الشتاء وفي الربيع ـ فإن ذلك يعني أن اضطراباً جوياً سيؤثر في المنطقة، ومنها السعودية والتي نصيبها ـ عادة ـ لا يخلو من عواصف غبارية تؤثر سلباً في أجواء المنطقة لبضعة أيام، كما الحال غداً في النصف الشمالي.