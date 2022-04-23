وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة تغلق 3 مستودعات للسكراب

أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ثلاثة مستودعات للسكراب مخالفة، خلال الحملة التفتيشية المنفذة من قبل مراقبي بلدية الشرائع الفرعية، بمشاركة لجنة تنظيم الحديد المستعمل والجهات المعنية ذات العلاقة.
وقالت البلدية: تم رصد المستودعات المخالفة والمتواجدة داخل الأحياء السكنية، وضبطت عليها عدة مخالفات من أبرزها؛ انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة وغياب النظافة العامة، علاوةً على العمل بدون تراخيصٍ نظامية، عليه تم ضبط ما بداخلها وتسليمه لمرمى البلدية.
وأضافت: على الفور تم إغلاقها وإشعار ملاكها بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة واتخاذ الإجراءات النظامية .
من جانب آخر، أزالت بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، 35 مظلة مخالفة لمواقف السيارات والواقعة خارج حدود الملكية، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في العاصمة المقدس.
وفي السياق ذاته، كثفت بلدية المسفلة الفرعية جولاتها الميدانية في الشوارع والميادين العامة، حيث نفذ مراقبو البلدية وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة، حملة على المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين يمتهنون غسيل السيارات بطرق عشوائية مخالفة، وتمت مصادرة وإتلاف (122) من الأدوات والبراميل المستخدمة .
وقام المراقبون برصد (9) سيارات خربة وهياكل تالفة ضمن نطاقها الإشرافي، وتم الرفع بها إلى الجهات المختصة لنقلها وإزالتها.
جاء ذلك ضمن الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام.
وأكَّدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة استمرار الجولات الميدانية في البلديات الفرعية على كافة المواقع لمعالجة وإزالة كل تلك الظواهر السلبية والتشوهات البصرية، والعمل على تحسين المشهد الحضري، وكذلك متابعة جميع المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة .