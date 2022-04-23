وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة تغلق 3 مستودعات للسكراب

وقالت البلدية: تم رصد المستودعات المخالفة والمتواجدة داخل الأحياء السكنية، وضبطت عليها عدة مخالفات من أبرزها؛ انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة وغياب النظافة العامة، علاوةً على العمل بدون تراخيصٍ نظامية، عليه تم ضبط ما بداخلها وتسليمه لمرمى البلدية.