وكالة الترجمة بشؤون الحرمين تبث أكثر من ٧٢٠ ساعة باللغات العالمية

وذكر أن الإدارة بثت برامج ودروسًا علمية وخطب المسجد الحرام ومصحف المسجد الحرام لعدد من أئمته، والأحاديث النبوية عن فضل الصيام والزكاة، لمدة 720 ساعة متواصلة لكل لغة، حيث تجاوز عدد المستفيدين لجميع اللغات أكثر من 557.515 مستفيدًا.