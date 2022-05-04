وكالة الترجمة بشؤون الحرمين تبث أكثر من ٧٢٠ ساعة باللغات العالمية

قامت وكالة اللغات والترجمة ممثلة في الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، ومن خلال مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات، ومبادرة البث الرقمي باللغات العالمية على مدار 24 ساعة من المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ.
جاء ذلك في إطار العمل على إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدعوية السامية إلى شتى بقاع العالم، بعدة لغات عالمية وبثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM.
وتأتي هذه الجهود ضمن مشاركة الرئاسة مع مبادرة إمارة منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".
وقال مدير عام الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات مشاري المطرفي: أعداد المستفيدين من مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات لبث ترجمة خطب الجمعة خلال شهر رمضان، وخطبة عيد الفطر لعام 1443هـ، تجاوزت أكثر من 223.877 مستفيدًا.
وذكر أن الإدارة بثت برامج ودروسًا علمية وخطب المسجد الحرام ومصحف المسجد الحرام لعدد من أئمته، والأحاديث النبوية عن فضل الصيام والزكاة، لمدة 720 ساعة متواصلة لكل لغة، حيث تجاوز عدد المستفيدين لجميع اللغات أكثر من 557.515 مستفيدًا.