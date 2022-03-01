وكالة الزراعة تدشّن أول مزرعة سعودية تُصدر ماعز المورسيانو

دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة بوكالة الزراعة، أول مزرعة سعودية تُصدّر ماعز "المورسيانو" كأول رخصة يحصل عليها مُربّو الماشية، لتصدير هذه الفئة والنوعية المميزة من الماعز في المملكة، بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة في مقرّ الوزارة بالعاصمة الرياض.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بالوزارة الدكتور العربي العميم: سلالة ماعز المورسيانو أو ماعز مورسيا غرناطة، تنتج في المتوسط ما يصل من 800 إلى 1000 لتر من الحليب سنوياً، مع فترة إرضاع تبلغ نحو 210 أيام.

وأضاف: من مميزات ماعز المورسيانو قلة الموسمية في التكاثر وسهولة الحلب وقلة استهلاكها للأعلاف، وإنتاجها الغزير للحليب، حيث يمكن استخدام الحليب لصنع أجبان صلبة ذات جودة عالية، إضافة إلى منتجاتها من اللحوم، وتتميز بتكيفها بشكل جيد مع الأجواء المناخية الحارة والجافة وتتميز بمزاج هادئ.

من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر الدكتور سند الحربي؛ أن إطلاق أول إذن لتصدير ماعز المورسيانو، يهدف إلى أهمية توطين هذه الصناعة في المملكة، وتعزيز الإنتاج الحيواني المحلي للوصول للأمن الغذائي، لافتاً إلى أن هذه الخدمة تُعدّ إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الاستيراد والتصدير.