وكالة الشؤون التقنية برئاسة الحرمين تقدم الدعم الفني للدروس والمحاضرات والخطب

وأردف: يتم تصميم لوحة التحكم بطريقة تسمح بالتوسع مستقبلاً عن طريق إضافة أي قسم أو خاصية بالموقع، وأيضاً إبراز أهم الدروس العلمية والخطب التي يختارها القائمون على المنصة، وتطوير نظام الاستبيانات للدروس والمكتبة والوثائقيات والموقع بشكل كامل، وإعادة وضع التصنيفات العلمية لمحتوى الدروس والخطب وترتيب الترجمات لها بطريقة أكثر سلاسة للزوار، والعديد من الخدمات التي تقدمها الوكالة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.