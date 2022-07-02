وكالة الشؤون التقنية برئاسة الحرمين تقدم الدعم الفني للدروس والمحاضرات والخطب

تقدم وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي برئاسة شؤون الحرمين الدعم الفني لجميع الدروس والمحاضرات والخطب والمشاكل التقنية التي تقام على منصة منارة الحرمين.
وتقدم الوكالة كذلك الدعم الفني على مدار 24 ساعة يومياً، بما فيها أيام العطل والإجازات الرسمية والأعياد لمنسوبي الرئاسة المسؤولين من خلال المنصة.
يأتي ذلك لضمان استمرارية بث ترجمة خطبة عرفة دون انقطاعات، كما تقدم الوكالة نقل المعرفة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين لشتى بقاع العالم،
وقال مدير إدارة البنية الرقمية المهندس أسامة بن علي الزهراني: نطاق عمل مشروع منصة منارة الحرمين الشريفين يشمل تطوير وصيانة المنصة وتطبيقها، وإضافة الخدمات الرقمية ومنها: إمكانية دعم الموقع باللغات المتعددة بشكل سهل وسريع، وتغيير هوية الموقع والتطبيق للأجهزة الذكية، والعمل على تصاميم حديثة متوافقة مع المعايير العالمية.
وأضاف: يتم بناء الواجهة الرسومية اعتمادًا على تجربة المستخدم مع المحافظة على الهوية الخاصة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتصميم لوحة التحكم بطريقة تسمح بتعديل طريقة العرض لتناسب جميع أحجام الشاشات المختلفة من أجهزة الكمبيوتر إلى شاشات الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.
وأردف: يتم تصميم لوحة التحكم بطريقة تسمح بالتوسع مستقبلاً عن طريق إضافة أي قسم أو خاصية بالموقع، وأيضاً إبراز أهم الدروس العلمية والخطب التي يختارها القائمون على المنصة، وتطوير نظام الاستبيانات للدروس والمكتبة والوثائقيات والموقع بشكل كامل، وإعادة وضع التصنيفات العلمية لمحتوى الدروس والخطب وترتيب الترجمات لها بطريقة أكثر سلاسة للزوار، والعديد من الخدمات التي تقدمها الوكالة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.