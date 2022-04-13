وكالة اللغات برئاسة الحرمين تسخّر إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن

تتولى إدارة الترجمة التخصصية برئاسة شؤون الحرمين، ترجمة خطب الجمعة بالمسجد الحرام باللغات العالمية؛ لتحقيق أهداف عدة.
وتتضمّن هذه الأهداف، تسخير وسائل الإعلام وسبل الاتصال والتقنية الحديثة، ونشر تعاليم الإسلام وقيمه، وإبراز الصورة المشرقة وإيصال الرسائل السامية للحرمين الشريفين، مما يسهم في مواكبة أهداف رئاسة شؤون الحرمين الاستراتيجية.
وقال مدير إدارة الترجمة التخصصية فادي حجازي: ما تسعى إليه الإدارة يوائم في مخرجاته مستهدفات الرئاسة وذلك لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.
من جهته، أكد وكيل إدارة الترجمة التخصصية علي باسكران، أن الجهود المبذولة قد تكللت بالنجاح خلال الأيام العشر الأولى من الشهر الفضيل.