"وكالة المسجد النبوي" تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان

وقال الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود المهندس محمد فقيهي، إن الخطة تعمل لتحديد وتنظيم المصليات في الساحات وسطح المسجد النبوي، وتنظيم الممرات الداخلية والخارجية من خلال تشغيل 38 ممرًا رئيسًا، و14 ممرًا فرعيًا و8 ممرات للطوارئ، إضافة إلى متابعة السلوكيات الخاطئة في ساحات المسجد النبوي الشريف وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.