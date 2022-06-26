وكالة المكتبات والبحث العلمي برئاسة شؤون الحرمين النسائية تطلق "منافع"

وبيّنت الجعيد أن المكتبة تسعى لتفعيل مبادرة "وقت القصة"، وهو برنامج للطفل تتم فيه قراءة القصص والتحاور حولها لإثراء المخزون اللغوي والفكري لدى الطفل، ويتم تنظيم زيارات لاستقبال القاصدات في أروقة المكتبة للتعرف على تاريخها بما تحويه من مخزون ثقافي ومعلوماتي واسع والتعرف على أبرز المعالم السياحية في المملكة وتقديم واجب الضيافة السعودية وتوديعهم ببعض الهدايا العينية، وتندرج هذه الجهود تحت مبادرة "رحبت"، وتختتم المبادرات بـ"كنوز"، وفيها يتم البحث واستخراج جميع أوعية المعلومات التي تندرج تحت عناوين الحج وموضوعاته ووضعها في مكان مستقل يسهل وصول المستفيدات إليها لإحداث نقلات نوعية في تجربة الحاج والمعتمر.