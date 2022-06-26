وكالة المكتبات والبحث العلمي برئاسة شؤون الحرمين النسائية تطلق "منافع"

أطلقت وكالة المكتبات والبحث العلمي النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، أمس، برنامج "منافع".
ويتجسّد "منافع" في مجموعة من المبادرات والبرامج التي تثري تجربة القاصدين وتعين على الاحتفاء بهم حرصاً من الوكالة على أن تكون تجربة موسم الحج مميزة للحجاج.
وأوضحت وكيل المكتبات والبحث العلمي النسائي إبتهال بنت علي الجعيد، أن برنامج منافع يضم برنامج "وتزوّدوا" الذي يحوي مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة، تُعنى بالجانب الديني والثقافي والمعرفي وتخاطب جميع فئات المجتمع، تليه مبادرة "سفراء"، وتهتم بالتسويق لخدمات المكتبة والتعريف بها والدعوة لزيارتها وتمثيل المكتبة في المواقع الحيوية التي يوجد بها الحجيج، كالمطار ومحطات القطار وساحات الحرم المكي الشريف.
وبيّنت الجعيد أن المكتبة تسعى لتفعيل مبادرة "وقت القصة"، وهو برنامج للطفل تتم فيه قراءة القصص والتحاور حولها لإثراء المخزون اللغوي والفكري لدى الطفل، ويتم تنظيم زيارات لاستقبال القاصدات في أروقة المكتبة للتعرف على تاريخها بما تحويه من مخزون ثقافي ومعلوماتي واسع والتعرف على أبرز المعالم السياحية في المملكة وتقديم واجب الضيافة السعودية وتوديعهم ببعض الهدايا العينية، وتندرج هذه الجهود تحت مبادرة "رحبت"، وتختتم المبادرات بـ"كنوز"، وفيها يتم البحث واستخراج جميع أوعية المعلومات التي تندرج تحت عناوين الحج وموضوعاته ووضعها في مكان مستقل يسهل وصول المستفيدات إليها لإحداث نقلات نوعية في تجربة الحاج والمعتمر.